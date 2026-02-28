ternana ecco due settimane di fuoco si comincia al liberati col campobasso

La Ternana si prepara a vivere due settimane intense, a partire dalla sfida contro il Campobasso allo stadio “Liberati”. Si tratta di un momento decisivo per le Fere, che affrontano un periodo cruciale della stagione regolare, con l’obiettivo di consolidare o migliorare la quarta posizione in classifica. Le partite di questo ciclo saranno decisive per il prosieguo del campionato.

Momento-verità per le Fere. Inizia l’ultimo tour de force della stagione regolare, ovvero due settimane che andranno a delineare le possibilità di mantenere il 4° posto fino al termine, magari in solitaria. Sono infatti in vista quattro partite ravvicinate dall’elevato livello di difficoltà, tre delle quali rappresentano scontri diretti. Domani alle 17.30 al “Liberati“ arriva il Campobasso, team che affianca i rossoverdi e che, tra l’altro, nell’ultimo periodo non sembra conoscere mezze misure, vedi 4 vittorie e 3 sconfitte in 7 gare. Gli ultimi due successi pieni con Vis Pesaro e Juventus Next Gen confermano le ambizioni e le potenzialità del team molisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Ternana è più forte di tutto: tre punti al LiberatiTERNANA 2 BRA 0 TERNANA (3-4-2-1): D’Alterio, Donati, Capuano, Maestrelli, Romeo (35’ st Bianay), McJannet, Vallocchia, Ndrecka (45’ st Martella),...

Ternana, prova di forza e orgoglio. Steso il Ravenna al "Liberati"TERNANA 2 RAVENNA 0 TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella (46’ st Majer); Kerrigan, Garetto (46’ st Kurti), Vallocchia, Ndrecka;...

