Tenuta impianto elettrico e uscite di sicurezza chiuso un locale in città Altri nove esercizi controllati

Nella città sono stati chiusi un locale per problemi all’impianto elettrico e uscite di sicurezza, mentre altri nove esercizi sono stati sottoposti a controlli. Durante le verifiche sono state identificate 262 persone. Le operazioni sono state condotte nell’ambito di controlli mirati a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e regolarità delle attività commerciali.

I sigilli sono stati posti per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: il bilancio dei servizi settimanali e del venerdì sera nelle zone della movida Sigilli a un locale, altri nove controllati e 262 persone identificate a Piacenza nel corso dell’ultima settimana. È il bilancio dei controlli in città disposti dalla Questura – a cui si aggiunge il servizio straordinario interforze della serata di venerdì 27 febbraio con carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e Asl – che ha interessato le zone principali della movida. Nella settimana, con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, la polizia ha identificato 154 persone, di cui 33 con precedenti di polizia, mentre i controlli hanno interessato 72 veicoli e due esercizi pubblici. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Movida, chiuso locale da ballo "abusivo e senza uscite di sicurezza certificate": denunciato anche il Dj

