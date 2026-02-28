Tentano colpo in gioielleria Vetrina presa a mazzate

Nella notte scorsa a Sinalunga, alcuni ladri hanno tentato di svaligiare una gioielleria molto conosciuta nel paese. Per entrare, hanno preso a mazzate la vetrina, cercando di forzarla. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso e non ci sono ancora dettagli sulle eventuali conseguenze dell’episodio. Nessuno è rimasto ferito durante il tentativo.

Ladri scatenati a Sinalunga. La notte scorsa hanno provato ad entrare in una notissima gioielleria che opera nel paese da tanti anni. Ma questa volta non sono riusciti a portare a termine il colpo perché sarebbe scattato l’allarme. Sono stati costretti alla fuga anche grazie all’arrivo in massa delle forze dell’ordine e dei Vigili giurati. Adesso è caccia alla banda con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza del Comune che nella zona dove si trova il negozio risultano particolarmente numerose. Un episodio che ha destato grande preoccupazione a Sinalunga, da sempre colpita da numerosi furti per la sua particolare posizione vicino alle grandi arterie stradali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tentano colpo in gioielleria. Vetrina presa a mazzate Colpo in gioielleria. Entrano in negozio e arraffano una collana d’oro dalla vetrinaAvevano probabilmente pianificato il colpo in anticipo, effettuando pure un sopralluogo per conquistare la fiducia dell’orefice. Leggi anche: Pastena, nuovo colpo nella notte: presa di mira una gioielleria Rapina in gioielleria, il video e le testimonianze Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tentano colpo. Temi più discussi: Tentano colpo in gioielleria. Vetrina presa a mazzate; L'assalto in gioielleria con pistola e zaino da rider, fermato un quarantenne; TENTANO IL FURTO IN UNA GIOIELLERIA: IN DUE DENUNCIATI DALLA POLIZIA; Sfondano le vetrate, ma il furto va in fumo. L'assalto in gioielleria con pistola e zaino da rider, fermato un quarantenneLa polizia ha eseguito un provvedimento nei confronti di uno dei presunti componenti della banda, composta da tre uomini, che aveva tentato di rapinare la Gama trading di corso dei Mille. Gli investig ... palermotoday.it Civitanova – Auto come ariete: tentato colpo alla gioielleria del centro commercialeCentro commerciale Cuore Adriatico colpito nella notte da una banda di malviventi che dopo aver rubato una Panda l’hanno usata per sfondare le porte di ingresso. Lo hanno fatto dal lato di Obi, ma l ... veratv.it Altidona, due finti finanzieri tentano il colpo: smascherati da una donna e da un carabiniere (vero), la fuga in auto fallisce - facebook.com facebook Roma, sirene Real Madrid per El Aynaoui: i Blancos tentano il colpo #ASRoma x.com