Tensione al massimo in Medio Oriente | fonti israeliane e media internazionali riferiscono morte di Ali Khamenei

Tensione al massimo in Medio Oriente: fonti israeliane e media internazionali riferiscono della morte di Ali Khamenei. Secondo le fonti, la guida suprema iraniana sarebbe rimasta uccisa durante un attacco militare condotto oggi da Stati Uniti e Israele contro obiettivi nella Repubblica Islamica dell’Iran. La notizia ha generato grande fermento nella regione e tra le agenzie di stampa internazionali.

Fonti ufficiali israeliane e alcuni media internazionali riportano che la guida suprema iraniana, Ali Khamenei, sarebbe stata uccisa durante un attacco militare condotto oggi da Stati Uniti e Israele contro obiettivi nella Repubblica Islamica dell’Iran. Secondo quanto riferito da un funzionario israeliano al quotidiano The Times of Israel, il corpo del leader religioso e politico sarebbe stato recuperato dalle macerie del suo palazzo a Teheran. Media indipendenti come Iran International, testata basata a Londra, riportano che Khamenei sarebbe stato ucciso nel corso dell’attacco e che nella capitale iraniana alcune persone avrebbero applaudito alle finestre per celebrare l’evento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tensione al massimo in Medio Oriente: fonti israeliane e media internazionali riferiscono morte di Ali Khamenei Iran, Rubio ad ambasciatori in Medio Oriente: "Evitate di alimentare tensione"Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha chiesto agli ambasciatori statunitensi in Medio Oriente di evitare dichiarazioni pubbliche che... Khamenei avvisa gli Stati Uniti: qualsiasi aggressione scatenerà un conflitto ampio in Medio OrienteIl leader supremo iraniano Ali Khamenei ha lanciato un avvertimento diretto agli Stati Uniti: qualsiasi azione militare contro l'Iran scatenerebbe... Tutto quello che riguarda Medio Oriente. Discussioni sull' argomento Oroscopo venerdì 27 febbraio: Cancro gioioso; Pesci corona i sogni d'amore; Vergine scalda i motori; Alta tensione al cantiere del collettore fognario: Lavori fermi da due mesi, la Cmc rispetti gli impegni; L'oroscopo di venerdì 27 febbraio, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani; Il silenzio che consacra Dido and Aeneas al Teatro Massimo. Caos al Processo al 90°, tensione altissima in diretta, Giletti fuori di sé lascia la trasmissioneMassimo Giletti al centro della polemica dopo l’attacco a Bastoni e il duro confronto con Gian Luca Rossi sul caso arbitrale e Calciopoli. Il caso Giletti esplode al Processo al 90° Scoppia la polemic ... msn.com Grazie a tutti per averci seguito! Tra poco su #Rete4 Speciale #ZonaBianca con Giuseppe Brindisi per seguire in tempo reale l’evolvere della situazione in Medio Oriente - facebook.com facebook Con @FaisalbinFarhan scambio di valutazioni sulla crisi in Medio Oriente. Ho sottolineato la necessità di garantire sicurezza ed assistenza a tutti i nostri connazionali in Arabia Saudita. Continuiamo a lavorare attivamente con tutti i partner nella regione per un x.com