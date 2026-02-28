Tennistavolo - Il bilancio Nove vittorie lucchesi

Nell’undicesima giornata di campionato di tennistavolo, il team di Lucca ha ottenuto nove vittorie, confermando un andamento positivo della squadra. La sequenza di successi si è svolta senza interruzioni, coinvolgendo diversi atleti che hanno contribuito al risultato complessivo. La partita si è conclusa con un bilancio favorevole per il team, che ora guarda alle prossime sfide con fiducia.

Un’undicesima giornata di campionato di grande intensità per il Tennistavolo Lucca che ha conquistato ben nove vittorie. Ma vediamo il dettaglio. In serie "A2" nazionale la compagine lucchese ha ceduto il passo nella trasferta contro Il Circolo Prato "2010" per 1-4, con l’unico punto di Ghosh; mentre in serie "B2" nazionale è arrivato un importante successo esterno per 5-2 contro il Cascina, grazie alla prestazione di Bemi, autore di tre punti, supportato da Pature e Cattoni. Sconfitta di misura, invece, in serie "C1" nazionale, contro il Bernini Livorno per 4-5, nonostante la tripletta di Galli e il punto di Gherardi. Per quanto riguarda le categorie regionali, i rossoneri hanno fatto registrare una serie di successi casalinghe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

