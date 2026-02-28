Teheran non è il vero obiettivo Occorre guardare più a Est

Le tensioni attuali nel Medio Oriente stanno attirando l'attenzione internazionale, ma i principali attori sembrano concentrarsi su altri obiettivi oltre a Teheran. Gli eventi nella regione indicano che le mosse strategiche si stanno spostando più a est, lasciando in secondo piano le questioni più evidenti. È importante seguire gli sviluppi più lontani dai centri di attenzione principali per comprendere meglio le dinamiche in corso.

Colpire Teheran oggi significa decapitare il principale finanziatore e coordinatore di tutti i teatri di crisi che, negli ultimi vent’anni hanno costretto gli Stati Uniti a disperdere forze, attenzione e risorse. Una volta neutralizzato l’Iran (e con esso i suoi proxy), il Medio Oriente potrà essere gestito con un impegno ridotto: alleanze con i sunniti del Golfo, presenza navale minima, deterrenza israeliana rafforzata. Il “fronte secondario” si chiude. Resta solo quello principale: la Cina Il Medio Oriente sta portando il mondo intero in una nuova fase, attenti a non dedicare troppa attenzione al dito dimenticando di osservare la luna. All’alba Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’offensiva congiunta di portata storica contro la Repubblica Islamica dell’Iran. 🔗 Leggi su Formiche.net

