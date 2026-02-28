tassa sul cloud anche sugli smartphone come funziona e quanto costa ai cittadini

Il Ministero della Cultura ha aggiornato il sistema di compenso per copia privata, estendendo la tassa anche ai servizi in cloud utilizzati dagli smartphone. Questa modifica implica che i cittadini dovranno pagare una tariffa aggiuntiva quando utilizzano piattaforme di archiviazione digitale. La misura riguarda sia le applicazioni di streaming che i servizi di backup online, con costi variabili in base alla quantità di dati utilizzata.

Nell’ultimo aggiornamento del cosiddetto “ compenso per copia privata “, il Ministero della Cultura ha incluso anche i servizi in cloud. Questa tassa era nata negli anni ’80 per compensare gli autori nel momento in cui un privato duplicava, per uso privato, un contenuto audio o video coperto dal diritto d’autore. Il compenso per copia privata si pagava su cassette e CD vergini, ma oggi pesa su praticamente qualsiasi dispositivo elettronico, dai computer fino agli smartphone. Con l’ultimo aggiornamento, contribuirà anche al prezzo degli abbonamenti per i servizi in cloud, con un prelievo mensile. Come funziona il compenso per copia privata. Con il compenso per copia privata, lo Stato prevede che, come permesso dalla legge, le persone acquistino un contenuto coperto da copyright su un supporto e poi lo duplichino con altri supporti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

