Tim Bradley osserva che Gervonta Davis sta lasciando sfuggire le opportunità più importanti della sua carriera. Secondo l’analisi, il pugile dovrebbe affrontare costantemente avversari di alto livello per mantenere il suo status. Bradley sottolinea l’importanza di una sfida continua ai vertici per rafforzare la posizione di Davis nel mondo della boxe.

Un’analisi mirata chiarisce come Tim Bradley interpreti la fase attuale di Gervonta Davis: è richiesta una sfida continua ai vertici per consolidare davvero la posizione di Davis tra i migliori. Un esempio tecnico, utilizzato per illustrare il concetto, mostra come la superiorità fisica possa non bastare se non accompagnata da confronti costanti con avversari di alto livello. La discussione ruota dunque non tanto sulle capacità individuali, quanto sull’adeguatezza degli incontri proposti nell’arco di una carriera ancora in ascesa. Bradley sostiene che, in questo momento, Davis stia cedendo terreno rispetto al proprio picco e debba accettare rischi per capovolgere lo status quo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Tank sta sprecando il suo momento migliore, secondo Bradley

Leggi anche: Secondo la mamma di Bradley Cooper, Can Yaman è il migliore attore del mondo: lei non guarda altro che soap opera turche...

Bradley Cooper sta scrivendo il suo prossimo film: "Ci sto pensando da quando ho girato Maestro"L'artista ha rivelato che è al lavoro su un nuovo progetto, di cui non ha voluto rivelare i dettagli, e del suo rapporto con la paura.

The thrilling M3 Bradley IFV