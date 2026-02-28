Tangenti sull' eolico | condannato a 8 anni Arata il faccendiere vicino alla politica e a Messina Denaro

Dopo un procedimento durato 15 ore di camera di consiglio, la corte di Palermo ha condannato a 8 anni e 9 mesi di carcere Paolo Arata, noto faccendiere e ex deputato di Forza Italia. Arata, coinvolto in un caso di tangenti legate all’eolico, ha ricevuto la condanna per corruzione propria. La sentenza si basa su un procedimento che ha portato alla luce presunte attività illecite nel settore energetico.

Dopo 15 ore di camera di consiglio i giudici della IV sezione del tribunale di Palermo hanno condannato a 8 anni e 9 mesi di carcere, per corruzione propria, Paolo Arata, faccendiere, ex deputato di Forza Italia, ex consulente della Lega sull'energia. La vicenda giudiziaria, durata 6 anni, nasce nel 2019 con l’arresto di Arata e del figlio Francesco Paolo, oggi condannato, sempre per corruzione, a 2 anni e 3 mesi. Il pm Gianluca De Leo, che coordinò l'indagine, accertò che Arata era socio occulto di Vito Nicastri, ex elettricista che aveva fatto una fortuna nell’eolico, ritenuto tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tangenti sull'eolico: condannato a 8 anni Arata, il faccendiere vicino alla politica e a Messina Denaro Leggi anche: Alfonso Tumbarello condannato, al medico di Messina Denaro 15 anni per concorso esterno alla mafia Marsala, condannato a 15 anni Alfonso Tumbarello, il medico di Messina Denaro durante la latitanza: accusato di falso e concorso esterno alla mafiaAlfonso Tumbarello, il medico che si prese in carico l'iter delle cure del boss mafioso Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza, è stato... Contenuti utili per approfondire Messina Denaro. Argomenti discussi: Tangenti sull'eolico: condannato a 8 anni Arata, il faccendiere vicino alla politica. Tangenti sull'eolico: condannato a 8 anni e 9 mesi il faccendiere vicino alla politica ArataEra socio occulto di Vito Nicastri, ritenuto tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro ... rainews.it Tangenti sull'eolico: condannato a 8 anni Arata, il faccendiere vicino alla politica e a Messina DenaroDopo 15 ore di camera di consiglio i giudici della IV sezione del tribunale di Palermo hanno condannato a 8 anni e 9 mesi di carcere, per corruzione propria, ... gazzettadelsud.it