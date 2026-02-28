Gianmarco Tamberi e sua moglie Chiara Bontempi sono stati ospiti di Verissimo, dove Tamberi ha parlato apertamente di come Camilla abbia cambiato la loro vita. Ha anche ricordato il dispiacere per la mancanza di suo padre, che non è più vicino. La coppia ha condiviso dettagli sulla loro famiglia e sulle emozioni legate a questi momenti.

Ancona, 28 febbraio 2026 – Gianmarco Tamberi e sua moglie Chiara Bontempi si raccontano a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin: emozioni in primo piano, a cui l’atleta anconetano ci ha abituato, per ciò che lo riguarda: dallo sport alla vita privata, condivide tutto (o quasi) sui suoi social. Un'intervista densa di emozioni, che ripercorre le tappe fondamentali della loro vita di coppia: dalla gioia incontenibile per la recente genitorialità di Camilla fino alle sfide sportive e personali del fuoriclasse azzurro del salto in alto. Il campione è anche testimonial della sua amata regione Marche. "Non pensavo che diventare genitori fosse un’emozione così grande” “Non pensavo fosse un’emozione così forte – esordisce Gimbo alle domande della Toffanin sull’essere genitori -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tamberi a cuore aperto a Verissimo: "Camilla ci ha stravolto la vita. Mio padre? Un dispiacere non averlo vicino"

Ferimento Gianluca Pisacane, il padre: "Ci hanno aggredito. Uno ha messo la pistola vicino alle gambe di mio figlio e ha sparato"E' ancora ricoverato presso l'ospedale Pellegrini di Napoli Gianluca Pisacane, il 28enne fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio, ferito con...

Mkhitaryan a cuore aperto: «Mi ricordo benissimo la morte di mio padre e quella frase che mi è rimasta in testa. Sui miei figli e sul mio futuro…»di Redazione Inter News 24Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, si apre raccontando in un’intervista del ricordo della morte di suo padre...

Contenuti utili per approfondire Tamberi.

Tamberi a cuore aperto a Verissimo: Camilla ci ha stravolto la vita. Mio padre? Un dispiacere non averlo vicinoIl campione azzurro di salto in alto e la moglie Chiara Bontempi si raccontano nel salotto di Silvia Toffanin a 5 mesi dall'arrivo della primogenita. Dalla gioia della genitorialità, fino al peso del ... ilrestodelcarlino.it

Emozioni a Verissimo: Tamberi papà, il dramma di Scardina e gli Eroi Olimpici. Tutti gli ospiti di Silvia Toffanin!Scopri chi sono gli ospiti della Verissimo puntata di oggi 28 febbraio e 1 marzo 2026. Da Gianmarco Tamberi e i campioni olimpici al ricordo di Eleonora Giorgi. piudonna.it