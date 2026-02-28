Tajani avverte | conflitto Iran durerà giorni preparatevi

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che il conflitto in Iran durerà ancora alcuni giorni, invitando alla preparazione. Durante un punto stampa a Roma, Tajani ha condiviso questa previsione senza approfondire le ragioni o le conseguenze. La sua comunicazione si inserisce in un contesto di tensione internazionale, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi o interventi futuri.

Il sole cala su Roma, gettando lunghe ombre sulla Farnesina, dove il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha tenuto un punto stampa che ha scosso gli equilibri internazionali. Con voce ferma, Tajani ha avvertito che l'attacco all'Iran non sarà una guerra lampo, durerà giorni. Le sue parole, pronunciate in un momento di crescente tensione, hanno immediatamente acceso i riflettori sulla situazione in Medio Oriente, sollevando interrogativi sugli scenari futuri e sulle ripercussioni globali. La dichiarazione di Tajani arriva in un contesto già carico di preoccupazioni. Le compagnie aeree sono state obbligate a cancellare i voli tra Iran, Qatar, Emirati, Bahrain e Arabia Saudita, un segnale evidente della gravità della situazione.

