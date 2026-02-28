Supplenze brevi nuove regole per le scuole | priorità alle sostituzioni interne fino a 10 giorni La nota del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato una circolare in cui si stabiliscono nuove regole per le supplenze brevi nelle scuole. La nota, firmata dai Capi Dipartimento Carmela Palumbo e Simona Montesarchio, indica che le scuole devono dare priorità alle sostituzioni interne di durata fino a dieci giorni. Le modifiche sono state introdotte dalla legge approvata il 30 dicembre 2025.

Una circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito, firmata dai Capi Dipartimento Carmela Palumbo e Simona Montesarchio, richiama le scuole all'applicazione delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di copertura delle supplenze brevi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Legge di Bilancio 2026, stretta sulle supplenze brevi: stop ai contratti esterni fino a 10 giorni nella secondaria. Ecco cosa cambia e le eccezioniLa Legge di Bilancio 2026 vieta alle scuole secondarie di chiamare supplenti esterni per assenze fino a 10 giorni, imponendo l'uso obbligatorio... Le nuove regole del volley: attacchi, sostituzioni e segnalazioni rivoluzionano il giocoUna revisione mirata delle norme fondamentali della pallavolo è stata avviata dalla Federazione Internazionale (FIVB) con l'obiettivo di sperimentare...