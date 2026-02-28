SuperG Soldeu 2026 | orari programmazione TV streaming e pettorali azzurri

Il 1° marzo alle ore 10.15 si svolge il superG femminile a Soldeu, una delle tappe della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara si tiene sulla pista di Soldeu ed è trasmessa in diretta televisiva e streaming. Sono previsti diversi pettorali azzurri tra le partecipanti, che si preparano a competere in questa importante tappa stagionale.

La domenica 1° marzo alle ore 10.15 si disputa il superG femminile a Soldeu, manifestazione cruciale della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara chiude un fine settimana di velocità sulle nevi di Andorra, dopo la discesa libera di venerdì e il superG di sabato, offrendo uno spettacolo di grande?? velocità su un pendio definito poco tecnico e capace di mettere a dura prova le squadre presenti. L'attenzione si concentra soprattutto sull'Italia, che schiera una squadra competitiva pronta a confrontarsi con una decisa batteria internazionale. La sessione di gara si svolge nella giornata di domenica, con inizio alle ore 10.15, in provincia di Andorra.