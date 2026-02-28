Il 1° marzo si svolge a Garmisch la prova di superG maschile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento prevede la diretta TV, lo streaming online e il programma completo della giornata, con i pettorali azzurri tra i favoriti. Gli appassionati seguono con attenzione le gare di velocità in questa località tedesca, nota per essere una delle tappe più attese della stagione.

Il 1° marzo si preannuncia un evento di grande rilievo per gli appassionati di sci alpino: il superg maschile di Garmisch, sfida che chiude il fine settimana nella località tedesca, promette di offrire spettacolo e emozioni sul filo dei tempi. Questa gara si disputerà in condizioni climatiche che si avvicinano a quelle primaverili, con temperature elevate che metteranno alla prova la capacità degli atleti e la preparazione degli organizzatori. La competizione rappresenta un momento importante dopo le Olimpiadi, con molti big pronti a confrontarsi sul tracciato, dando vita a una gara ricca di adrenalina e di sfide tecniche. Per l’Italia, l’attenzione si concentrerà su alcuni rappresentanti di rilievo come Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

SuperG Garmisch 2026: orari, diretta TV, programma, streaming e pettorali azzurri

Franzoni quarto a Garmisch, Brignone sbaglia in SuperG. Tripletta svizzera nella discesa in Germania, a Soldeu vince Aicher #ANSA - facebook.com facebook

