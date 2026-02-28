SuperG di Soldeu | Goggia sesta e prima delle italiane

Nella gara di SuperG a Soldeu, l'atleta italiana si è piazzata al sesto posto, risultando la migliore tra le rappresentanti del nostro paese. Le altre atlete azzurre hanno incontrato alcune difficoltà durante la prova di sabato 28 febbraio. Domenica 1° marzo si svolgerà una nuova gara, con le concorrenti pronte a confrontarsi ancora sugli stessi pendii.

SCI ALPINO. Azzurre in difficoltà nella prova di sabato 28 febbraio. Domenica 1° marzo un’altra prova. Quinta vittoria in carriera e terza stagionale per il giovane talento tedesco Emma Aicher che, a 22 anni e gran polivalente, si è imposta in 1.26.72 nel superG di Soldeu valido come recupero di quello non disputato a Zauchensee. Seconda la neozelandese Alice Robinson in 1.27.60 e terza la svizzera Corinne Suter. Niente podi invece per le azzurre con Sofia Goggia, sesta in 1.28.04 e miglior italiana, che vede Robinson sempre più vicina nella classifica di disciplina. Poi c’è la trentina Laura Pirovano 8a in 1.28.14, mentre Federica Brignone... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

