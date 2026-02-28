SuperG a Soldeu azzurre fuori dal podio | Goggia sesta Brignone al 15° posto

A Soldeu, in Andorra, si è svolto un SuperG che non ha regalato grandi emozioni alle atlete italiane. La migliore è stata Sofia Goggia, arrivata sesta, seguita da Laura Pirovano, che si è piazzata all’ottavo posto. Federica Brignone, al suo ritorno dopo le vittorie olimpiche, si è classificata al quindicesimo posto. La gara ha visto alcune delle atlete azzurre lontane dai vertici della classifica.

Non un SuperG indimenticabile quello disputatosi a Soldeu, Andorra: la migliore delle azzurre è Sofia Goggia che chiude con il sesto posto, ottava Laura Pirovano mentre Federica Brignone, al rientro dopo la leggendaria doppietta d’oro alle Olimpiadi invernali si piazza al quindicesimo posto. Primo posto, con una prova straordinaria, la tedesca Emma Aicher con il tempo di 1’26”72. Seconda posizione per la neozelandese Alice Robinson (+0.88 di ritardo), terza la svizzera Corinne Sutter (+0.98 di ritardo). La gara di Sofia Goggia. Con il pettorale numero 9 è partita dopo il miglior tempo, in quel momento della gara, della neozelandese Robinson: la bergamasca prende subito dei rischi ma fa una linea meravigliosa con un solo centesimo di ritardo, gran partenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - SuperG, a Soldeu azzurre fuori dal podio: Goggia sesta, Brignone al 15° posto Leggi anche: LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: impressionante Aicher, niente podio per Goggia, sbaglia Brignone LIVE Alle 10.15 il SuperG a Soldeu: ci sono Goggia e BrignoneNell'attesa della gara, sulla Gazzetta di oggi potete trovare una lunga intervista a Sofia Goggia, questo è il link. Una selezione di notizie su SuperG. Temi più discussi: A Soldeu è il giorno del super-g recupero di Zauchensee: 10 azzurre, c'è Brignone al via dopo Melesi, Curtoni e Goggia; Quando parte Federica Brignone nel superG di Soldeu 2026: orario, n. di pettorale, tv; Primo superG femminile Soldeu 2026, start list e programmazione tv e streaming; Le azzurre si giocano le carte in discesa e superG di Coppa del Mondo. LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Aicher domina, si assottiglia il vantaggio di Goggia, Brignone sbagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.15 I PETTORALI DI PARTENZA 11.29 Asja Zenere salta subito una ... oasport.it A che ora parte Federica Brignone oggi, superG Soldeu 2026: n. di pettorale, programma esatto, tvFederica Brignone sarà tra le dieci azzurre che a Soldeu (Andorra) scenderanno in pista per il superG femminile valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di ... oasport.it Federica Brignone sarà al via del SuperG di Soldeu: un rischio importante dopo le parole sul possibile ritiro. - facebook.com facebook LA MAGIA DEI PIRENEI Goggia trova subito il ritmo giusto a Soldeu! Terza a soli 24 centesimi dalla vincitrice Corinne Suter, nella discesa che apre la tappa di Coppa del Mondo in Andorra! In attesa dei superG di domani e domenica… Rivediamo l’i x.com