Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 28 febbraio

Al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 28 febbraio, non sono stati estratti né numeri '6' né numeri '5+1'. Sono stati comunque centrati tre '5' e ognuno di questi ha vinto 69 euro. La combinazione vincente non è stata raggiunta e nessun giocatore ha portato a casa il jackpot. La lotteria ha registrato questa sera una distribuzione di premi limitata ai tre '5'.

(Adnkronos) – Nessun '6' ne '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 28 febbraio. Centrati invece tre '5' che vincono ciascuno 69.307 euro. Le schedine vincenti sono state giocate ad Abenga (SV), Salerno e Fossò (VE). Il jackpot per il prossimo concorso sale a 128,7 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Superenalotto, numeri e combinazione vincente oggi 3 febbraio(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, martedì 3 febbraio 2026. Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 5 febbraioCarlo Conti: “I no della mia carriera? Due, uno al Festival e l’altro a Mediaset” Carlo Conti: “I no della mia carriera? Due, uno al Festival e... SuperEnalotto - Estrazione e risultati 17/02/2026 Contenuti utili per approfondire Superenalotto. Temi più discussi: Superenalotto, numeri vincenti estrazione oggi 27 febbraio: quanto valgono i 5; Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 20 febbraio: numeri vincenti; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 24 febbraio: numeri vincenti e quote; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 26 febbraio 2026: i numeri vincenti. Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 27 febbraioNessun '6' ne '5+1' al concorso del Superenalotto oggi, 27 febbraio, nel penultimo appuntamento della settimana. Centrati invece cinque '5' che vincono ciascuno 28.401,46 euro. Il jackpot per il pross ... adnkronos.com Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 28 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Vinti tre 5Estratti i numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 28 febbraio 2026: nessun 6 né 5+1 ma tre 50 da oltre 60mila ... fanpage.it Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 28 febbraio 2026 - facebook.com facebook #estrazioni lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 28 febbraio: numeri vincenti e quote x.com