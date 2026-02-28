Supercoppa | Verona batte Civitanova 3-1 e vola in finale

Verona ha vinto la partita di Supercoppa contro Civitanova con il punteggio di 3-1, ottenendo così l'accesso alla finale. La squadra di Verona ha segnato tre punti mentre Civitanova ha risposto con un punto. La partita si è svolta oggi e ha visto le due squadre affrontarsi nella competizione di volley.

Verona conquista la finale della Del Monte Supercoppa, imponendosi 3-1 su Civitanova e coltivando la possibilità di bissare il successo già ottenuto in Coppa Italia. Dall'altra parte della corsa per il trofeo, Perugia resta in corsa come avversario difficile da superare in una sfida potenzialmente decisiva. Nel set iniziale, Civitanova prende le redini e arriva a un margine di vantaggio significativo prima di essere raggiunta dalla formazione scaligera. Verona reagisce con una percentuale di attacco molto alta e si affida al controllo di Darlan per chiudere i conti in rimonta, imponendosi nel finale e spegnendo l'ultimo tentativo di rilancio avversario.