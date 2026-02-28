Supercoppa la Sir è superlativa | Trento travolta e finale conquistata

La Sir Susa Scai Perugia ha conquistato la finale della Supercoppa di Lega dopo aver battuto Trento in modo schiacciante. La squadra ha dimostrato una superiorità evidente nel match, assicurandosi il passaggio alla fase successiva della competizione. La partita si è conclusa con un risultato netto, portando la formazione umbra a prepararsi per l’ultima sfida della stagione.

Andare a caccia di finali è da anni la prerogativa della Sir Susa Scai Perugia e anche questa edizione della Supercoppa di Lega non ha fatto eccezione.L'Itas Trentino nulla ha potuto contro la carica agonistica e la concentrazione dei Block Devils, che hanno avuto la meglio in tre set nel primo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Troppa Sir Susa Scai per Trento: Perugia è in finale di Supercoppadi Carlo Forciniti Nella città dove sono stati inventati i coriandoli, la Sir Susa Scai fa festa. Provvisoria e contenuta perché nulla è ancora deciso, ma pur sempre festa. A Trieste, Perugia inaugura ... umbria24.it

