Suore uccise in Burundi sono martiri ora la chiesa le faccia sante Scatta la mobilitazione per Christian Butoyi detenuto dal 2014 | incastrato dai servizi segreti

In Burundi, due suore sono state uccise e la chiesa ha dichiarato che sono martiri, chiedendo che siano riconosciute come sante. Nel frattempo, in Italia, Christian Butoyi, detenuto dal 2014, è al centro di una nuova mobilitazione pubblica, con i sostenitori che chiedono la sua liberazione e affermano che sia stato incastrato dai servizi segreti. La vicenda ha suscitato attenzione e richieste di intervento.

VENEZIA - Ora che Guillaume Harushimana è in carcere in Italia, riparte in Burundi la mobilitazione per la liberazione di Christian Butoyi. Quest'ultimo è recluso da quasi 12 anni con l'accusa, mai accertata in giudizio, di essere l'assassino delle suore venete Bernardetta Boggian e Olga Raschietti e della consorella lombarda Lucia Pulici, trucidate fra il 7 e l'8 settembre 2014 per un intreccio di motivazioni politiche, economiche ed esoteriche, stando all'inchiesta coordinata dalla Procura di Parma. «Tre martiri», dice il presidente Alberto Stefani, a cui si associano i familiari delle vittime. «Ne sono convinto: Olga, Lucia e Bernardetta, martiri e sante, sono già nella gloria del Signore.