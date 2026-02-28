Su Aerdorica ve la ricordate? i pm non si arrendono e rilanciano | Danni per 8 milioni

I procuratori della Repubblica di Ancona continuano a indagare su Aerdorica, evidenziando un danno erariale di circa 8 milioni di euro. Finora sono state emesse 25 sentenze di condanna, per un totale di 2,3 milioni di euro, nei confronti di persone che hanno percepito o usato in modo improprio fondi pubblici. Le indagini sono ancora in corso.

ANCONA Un danno erariale complessivo da quasi 8 milioni di euro e 25 sentenze di condanna per 2,3 milioni nei confronti di chi ha percepito o utilizzato indebitamente fondi pubblici. Tra questi, ci sono medici, amministratori di sostegno, imprenditori, appartenenti alle forze dell’ordine e personale scolastico. La fotografia della giustizia contabile è stata scattata nel corso della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, che si è tenuta ieri mattina alla Loggia dei Mercanti di Ancona. L’aumento Nel 2025, anno in cui sono state aperte 675 nuove indagini sulla base di 1.355 segnalazioni, «c’è stato un notevole incremento dei fascicoli e delle domande risarcitorie» ha detto il presidente della sezione giurisdizionale Valter Camillo del Rosario. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

