Studente filma il proprio aggressore a scuola | denuncia alla procura dei minorenni in provincia di Perugia

Uno studente con disabilità ha filmato il proprio aggressore a scuola dopo essere stato minacciato con un coltello da un estraneo che si era introdotto nell’istituto in provincia di Perugia. Il giovane ha documentato l’accaduto prima che un insegnante intervenisse facendo fuggire l’aggressore. La denuncia è stata presentata alla procura dei minorenni.

Perugia, studente con disabilità minacciato con un coltello da un estraneo intrufolatosi a scuola. Il giovane ha filmato l'aggressore, poi messo in fuga da un docente. Famiglia sporge denuncia formale.