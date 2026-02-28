La corte presieduta dal giudice Alfonso Scibona ha respinto la richiesta di registrazione di un documento relativo alla strage di Cutro. La decisione riguarda un testo di circa undicimila battute che i legali avevano presentato per ottenere la registrazione. La questura aveva opposto il suo parere e la questione è stata decisa senza accogliere la richiesta.

La corte presieduta da Alfonso Scibona respinge l’audio del processo sul naufragio. Richiamo alla “genuinità della prova” e all’articolo 111 Stavo leggendo l’ordinanza con la quale la corte presieduta dal giudice Alfonso Scibona, trasferito repentinamente al processo per la strage di Cutro in luogo del giudice Edoardo D’Ambrosio, ha rigettato la richiesta della registrazione (almeno) radiofonica del dibattimento, che ha per imputati 4 ufficiali della Guardia di Finanza e due della Guardia Costiera. La stavo leggendo lentamente, come spiegherò presto, quando ho letto la mail spedita a Olivia Guaraldo dalla presidente dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna, che repentinamente annullava l’incontro bolognese del giorno dopo per discutere del libro di Guaraldo e Adriana Cavarero, “Donne si nasce. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Strage di Cutro, no alla registrazione. Undicimila battute per dirlo

Strage di Cutro, tre anni fa la tragediaUna veglia sulla spiaggia di Steccato di Cutro, alle 4 di oggi ha dato inizio alla commemorazione del terzo anniversario del naufragio, nel quale...

È stato fatto il possibile per evitare la strage di Cutro?Dovrà stabilirlo il processo che comincia oggi, in cui sono imputati sei ufficiali della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera Nella notte tra...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Strage di Cutro.

Temi più discussi: Migranti, tre anni dalla strage di Cutro: la memoria diventi responsabilità; A tre anni dalla strage di Cutro c'è una lapide per il piccolo Alì; Cutro, in aula ricostruite le ore prima del naufragio; Anniversario di Cutro, la strage inutile.

La strage di Cutro 3 anni dopo: il tragico naufragio, una delle pagine più drammatiche d’ItaliaTre anni fa il drammatico naufragio a Steccato di Cutro provocò una strage. Una ferita aperta tra memoria, richieste di giustizia e appelli alla responsabilità politica e internazionale ... quicosenza.it

Strage di Cutro: tre anni dopo. Sella (Don Bosco 2000), ferita ancora aperta nella coscienza del PaeseA tre anni dalla strage di Cutro, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 davanti alle coste calabresi, l’associazione di ispirazione salesiana Don Bosco 2000 di Piazza Armerina, si uni ... agensir.it

(VIDEO) «Crotone ha dato prova di umanità»: il ricordo tre anni dopo la strage di Steccato di Cutro Commemorazione con studenti e autorità, la voce dei ragazzi e del sindaco Voce… Leggi l’articolo completo: https://www.crotoneok.it/video-cr - facebook.com facebook

La memoria diventi responsabilità A tre anni dalla strage di Cutro, l’appello della Chiesa locale a ritrovare l’umanità per non rimanere in silenzio davanti al dramma dei migranti L’apertura dell’Osservatore Romano con l’articolo di @BGuarrera x.com