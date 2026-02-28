Strade malmesse per scarsa manutenzione

A Palata Pepoli, durante un temporale, sono stati fotografati operai, probabilmente della Città metropolitana, mentre cercavano di riparare le numerose buche sulla strada Provanone con l’asfalto. La via presenta una situazione di degrado evidente da diversi anni, con numerosi avvallamenti e danni alla carreggiata. Le immagini mostrano le operazioni di tamponatura in corso, in un contesto di manutenzione precaria e interventi emergenziali.

Tempo fa a Palata Pepoli stava piovendo e ho scattato alcune foto di operai forse della Città metropolitana che cercavano di tamponare, con badilate di asfalto, alcune delle innumerevoli buche che caratterizzano, ormai da anni, la via Provanone. Questi interventi durano da Natale a Santo Stefano già in estate con clima secco, figuriamoci in una giornata piovosa e fredda. Ma chi ordina e controlla questi interventi? Maurizio Bombarda Risponde Beppe Boni Al di là del caso specifico troppo spesso le strade delle località di provincia durante l' inverno si riempiono di buche, risultano sfondate, cedono. Certo, il maltempo danneggia l'asfalto ma crea problemi in generale dove il manto stradale non è ben fatto e viene continuamente rattoppato con pezze qua e là.

