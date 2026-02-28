Strada statale cominciano i 10 mesi di lavori | primi interventi su 3 chilometri di arteria

Sono iniziati i lavori sulla strada statale 468 di Correggio, con i primi interventi su un tratto di tre chilometri. Il progetto fa parte di un secondo stralcio di riqualificazione e prevede una serie di interventi programmati che dureranno circa dieci mesi. La notizia è stata comunicata durante un Comitato operativo di Viabilità presso il Palazzo di Governo di Ferrara.

Al via il secondo stralcio dei lavori di riqualificazione della strada statale 468 di Correggio. Gli interventi trattati il 20 febbraio nel corso del Comitato operativo di Viabilità tenutosi presso il Palazzo di Governo di Ferrara, rientrano in un più ampio piano di riqualificazione dell'arteria.