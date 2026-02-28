Stoccarda-Wolfsburg domenica 01 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 1 marzo 2026 alle ore 15:30 si sfidano Stoccarda e Wolfsburg. Lo Stoccarda, allenato da Hoeness, ha già passato gli ottavi di Europa League e ora si prepara alla partita di campionato. Il Wolfsburg, invece, occupa attualmente la posizione quartultima in classifica. Sono state rese ufficiali le formazioni di entrambe le squadre e sono disponibili quote e pronostici.

Archiviata la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League senza troppi problemi lo Stoccarda di Hoeness si trova quest'oggi ad affrontare il Wolfsburg attualmente quartultimo in classifica. Gli Schwaben hanno anche ceduto in casa di fronte al Celtic, in una gara però sempre in controllo senza forzare troppo per risparmiare energie in vista del campionato. Adesso li attende un tour de force importante che.