Startlist superG Garmisch 2026 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani

Domenica 1° marzo alle 11.15 si terrà il superG maschile a Garmisch, prova valida per il circuito di Coppa del Mondo di sci alpino. La startlist include i pettorali degli italiani e i nomi dei protagonisti della gara. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La gara si svolgerà sulle piste della località bavarese in Germania.

Domenica 1° marzo (ore 11.15) si disputerà il superG maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: si chiude il fine settimana nella località tedesca dopo la discesa libera che ha animato la giornata del sabato, si preannuncia un nuovo spettacolo all’insegna della velocità, anche le elevate temperature in Baviera (ai limiti del clima primaverile) metteranno a dura prova gli atleti e gli organizzatori della seconda gara post olimpica. L’Italia si affiderà in particolar modo a Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer. Si preannuncia una nuova sfida agli svizzeri Marco... 🔗 Leggi su Oasport.it

