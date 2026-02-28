Un bar di Viterbo è stato chiuso per 11 giorni dal Questore a causa di liti e aggressioni tra clienti avvenute all’interno del locale. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e riguarda il periodo in cui il locale resterà chiuso. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata in merito all’episodio.

È stata disposta la chiusura per 11 giorni di un bar nella provincia di Viterbo, a seguito di una serie di episodi di liti e aggressioni tra clienti, nonché della presenza abituale di persone pregiudicate. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato adottato per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Le motivazioni dietro la chiusura Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività del bar è maturata dopo una serie di eventi che hanno destato particolare preoccupazione nella comunità locale. In particolare, sono state segnalate liti animate tra avventori e aggressioni all’interno del locale, episodi che hanno contribuito a creare un clima di insicurezza tra i residenti della zona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stangata a un bar di Viterbo, chiusura per 11 giorni: ecco cosa avveniva all'interno del locale

Leggi anche: Strage Crans-Montana, ecco cosa è successo veramente all’interno del locale

Leggi anche: Crans-Montana, all'interno del locale trovati 6 "Thunder King": cosa sono

Tutti gli aggiornamenti su Stangata.

Discussioni sull' argomento Festival di Sanremo, le pagelle della prima serata e l’omologazione nazionale: tra fata turchina, quota hipster e piano bar aperitivo; Più controlli, più multe: sicurezza o stangata? Balangero si interroga; Catania, due uomini attraversano i binari e arriva la stangata: maxi multa da 2mila euro; Rissa tra stranieri con machete, martello e storditore elettrico nel parcheggio del centro commerciale. La polizia blocca un 25enne tunisino.

Scatta l'obbligo per le auto, stangata per gli italiani: “Fino a 2mila euro per essere in regola”. Cosa fare, le sanzioni previste - facebook.com facebook

Stangata all’inchiesta #urbanistica. Il Tribunale del Riesame di #Milano respinge l’appello dei pm: "Solo supposizioni senza prove"... #Edilizia #RigenerazioneUrbana #Immobiliare #RealEstate #RealEstateInvesting x.com