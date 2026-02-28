La Figc ha dichiarato che entro cinque mesi si dovrà definire un accordo, altrimenti il Napoli rischia di perdere la possibilità di partecipare a Euro32. Nel frattempo, si avvicina il termine per decidere il futuro dello Stadio Maradona, che potrebbe essere escluso dalla prossima edizione del torneo continentale. La città che ospiterà l’America’s Cup 2027 si trova in una posizione di incertezza.

La città che ospiterà uno degli eventi più prestigiosi al mondo, l'edizione del 2027 dell'America's Cup, è a un passo dalla clamorosa esclusione da EURO 2032, l'Europeo di calcio che Italia e Turchia organizzeranno assieme. La Figc e la Uefa tengono ancora a galla Napoli con una formula che dà speranza: nel loro comunicato di ieri pomeriggio, infatti, elencano gli stadi che «sono in linea con i criteri di candidatura». E quello di Napoli non c'è. «Ad oggi», aggiunge la Federcalcio. Un modo per lanciare l'ultima ancora di salvezza, forse un monito. Ma è l'ultimo: ci sono ancora cinque mesi di tempo perché il Comune e il club di De Laurentiis trovino un'intesa sulla candidatura, perché senza di quella Napoli rischia di non essere sede dell'Europeo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Stadio Maradona, la Figc avverte: accordo entro 5 mesi o Napoli via da Euro32

Leggi anche: Stadio Maradona verso Euro 2032: il Comune accelera «Napoli è pronta. La FIGC e la UEFA sono soddisfatte, andiamo avanti anche senza il club»

Stadio Maradona, dal Comune: "Figc e Uefa positive sul progetto di riqualificazione"Pasquale Granata, direttore generale del Comune di Napoli, è intervenuto oggi a Radio Crc, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, a...

Stadio Maradona, la Figc avverte: accordo entro 5 mesi o Napoli via da Euro32

Approfondimenti e contenuti su Stadio Maradona.

Temi più discussi: Stadio Maradona, la Figc avverte: accordo entro 5 mesi o Napoli via da Euro32; Euro 2032, la FIGC rassicura il Napoli: la situazione del Maradona – Rep; Napoli rischia di uscire da Euro 2032; Verso gli Europei 2032: la Figc per ora esclude Napoli e considera Salerno.

Stadio Maradona, la Figc avverte: accordo entro 5 mesi o Napoli via da Euro32La città che ospiterà uno degli eventi più prestigiosi al mondo, l'edizione del 2027 dell'America's Cup, è a un passo dalla clamorosa esclusione da ... ilmattino.it

Euro 2032, l’Uefa fa il punto ma non c’è ancora il Maradona. Il Comune di Napoli: Noi siamo prontiCosenza: Lunedì inviamo i documenti richiesti. Entro luglio il progetto definitivo, la scelta dei 5 stadi italiani a ottobre ... napoli.repubblica.it

Le nostre classi allo Stadio Diego Armando Maradona! Giornata emozionante per le nostre studentesse e i nostri studenti che hanno partecipato ai quarti di finale di Coppa Italia allo Stadio Maradona! Una bellissima esperienza di sport, condivisi - facebook.com facebook