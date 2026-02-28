Stadio e teatro rincari dei costi di utilizzo per i non residenti

L’amministrazione comunale di Casal di Principe ha annunciato le tariffe per l’utilizzo dello stadio e del teatro nel 2026. Le nuove tariffe riguardano principalmente i non residenti e sono state confermate dall’amministrazione, che ha deciso di mantenere un equilibrio tra sostenibilità economica e accessibilità. La decisione riguarda le principali strutture pubbliche della città.

L'amministrazione comunale di Casal di Principe guidata dal sindaco Ottavio Corvino ha ufficializzato le tariffe per l'utilizzo delle principali strutture pubbliche cittadine per l'anno 2026, confermando l'impegno a bilanciare sostenibilità economica e accesso per cittadini e associazioni.