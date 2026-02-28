Sta per avvicinarsi il Cosenza Comics and Games un evento da non perdere

Il Cosenza Comics and Games si avvicina e si prepara ad accogliere numerosi appassionati di cultura pop. L’evento si terrà nella città calabrese, coinvolgendo espositori, artisti e gruppi di gioco provenienti da diverse regioni. Durante la manifestazione saranno organizzate mostre, tornei e incontri con i creator, offrendo un’ampia varietà di attività per tutti i partecipanti.

Si sta avvicinando un grandissimo evento che tutti i fan della cultura pop non deve assolutamente perdere, ovvero il Cosenza Comics and Games. Dal 15 al 17 maggio 2026 torna a Rende (CS) il grande festival calabrese della Cultura Nerd che quest'anno celebra la sua XII Edizione con un concept ambizioso e immersivo: "Mission: Multiverse".