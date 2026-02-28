SportFace TV | gli appuntamenti in diretta di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo

SportFace TV trasmetterà in diretta gli appuntamenti sportivi di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo. Durante il fine settimana, saranno visibili eventi di atletica, scherma e ginnastica artistica. Gli spettatori potranno seguire le competizioni in tempo reale attraverso le dirette sulle piattaforme di SportFace. L’offerta comprende diverse discipline sportive per un weekend all’insegna dell’azione e dello spettacolo.

Tutti i volti dello sport in diretta per un weekend ricco di emozioni. Dall'atletica alla scherma, passando per la ginnastica artistica: lo spettacolo è garantito su SportFace. Si comincia alle 9:00 dal PalaCasali di Ancona, i Campionati Italiani Assoluti Indoor: si tratta di un'importante tappa di passaggio in vista dei Mondiali indoor di Torun (Polonia) del 20-22 marzo. Tante le stelle protagoniste anche in quest'edizione, come le medaglie di Tokyo Dallavalle, Palmisano e Fabbri, assieme agli ori europei indoor Dosso e Iapichino. Poco più a nord, a Mariano Comense (Como), si svolgerà a partire dalle 10:00 la finale nazionale dei Campionati Italiani invernali di lanci, in diretta su SportFace Tv dal 28 febbraio al 1° marzo.