Sportello operativo PNRR e PN 21-27 | disponibili 34 documenti di supporto alle istituzioni scolastiche In arrivo nuovi documenti

È stata resa disponibile una serie di 34 documenti di supporto dedicati alle istituzioni scolastiche, relativi allo sportello operativo del PNRR e del PN 21-27. La rivista Gestire la scuola ha aperto una nuova sezione che include questi contenuti operativi, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per l’attuazione dei fondi e delle iniziative previste. Sono in arrivo ulteriori documenti per completare l’offerta informativa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sportello operativo.

PNRR: +800 milioni al nuovo Bando Agrisolare. Domande dal 10 marzo al 9 aprile 2026Nuovo Bando Agrisolare PNRR: +800 milioni e domande 10/03–09/04/2026. Incentivi per FV su tetti, accumulo e bonifica amianto. infobuildenergia.it

Autoconsumo e comunità energetiche: conto alla rovescia per i contributi al 40%Nel decreto Pnrr il mandato al Gse per aprire il nuovo sportello: sul piatto 800 milioni. Procedura semplificata dopo i ritardi del passato ... repubblica.it

