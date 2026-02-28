Prima della grande serata di Sanremo 2026, il cantante si è concesso un momento di relax in sella a un cavallo di razza pura. Durante questa pausa, ha dichiarato che i pensieri rivolti ai suoi genitori lo accompagnano in questa occasione. La scena si è svolta a Spirano, poco prima della finale del Festival, che lo vede tra i favoriti.

Spirano. Alla vigilia della “finalissima” del Festival di Sanremo 2026, dove sarà tra i super ospiti, Andrea Bocelli ha fatto, o meglio, rifatto tappa, nella mattinata di venerdì 27 febbraio, al maneggio dei vip dell’amico Pasquale Beretta, concedendosi un momento di relax in sella a un purosangue lusitano bianco. Una visita lontana dalle telecamere prima di tornare all’ Ariston per il tenore il quale, concedendosi alle fotografie di rito, ha ripercorso la sua passione per i cavalli che “nasce quando avevo l’età di sette anni. Mio nonno, morendo, espresse il desiderio di regalarmi un cavallino e, appena ha chiuso gli occhi, il mio babbo è andato subito a comprarmi un’avelignese, me l’ha regalata e da quel momento è stato amore a prima vista”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Francesca Albanese, genitori e studenti difendono il Mattei: “No alla censura, sì al pensiero critico”Anche collettivo dell’Istituto Mattei di San Lazzaro e i genitori della scuola hanno preso posizione in difesa della docente coinvolta nelle...

“A Sanremo piangerò quasi sicuramente. I miei genitori famosi? Non mi hanno mai aiutato economicamente”: Leo Gassmann al Festival con “Naturale”Per la terza volta in gara all'Ariston, il figlio d'arte da qualche anno si divide tra musica e recitazione.

Andrea Bocelli super ospite a Sanremo: l'omaggio speciale a Pippo Baudo - Domenica In 15/02/2026

Altri aggiornamenti su Spirano.

Argomenti discussi: Spirano, Bocelli si rilassa in sella al purosangue prima della finalissima di Sanremo: Il pensiero andrà ai miei genitori.

Sanremo 2026: prima dell'ospitata alla finale Bocelli va in elicottero a provare un nuovo cavallo a SpiranoIl cantante non è nuova agli acquisti nel maneggio dei vip nella Bassa Bergamasca ... bergamo.corriere.it

Sanremo, Andrea Bocelli prima della finale va a Spirano a comperare un cavalloPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it