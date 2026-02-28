Spezzina 56enne cade con gli sci sull’Appennino parmense

Una donna di 56 anni proveniente dalla provincia di La Spezia è caduta con gli sci nei pressi del Lago Martini, in zona Prato Spilla nel comune di Monchio delle Corti, sull’Appennino parmense. Il Soccorso alpino dell’Emilia Romagna è intervenuto e l’ha messa in salvo. L’incidente si è verificato il 28 febbraio 2026.

Appennino parmense (Parma), 28 febbraio 2026 – Una donna di 56 anni della provincia di La Spezia, caduta con gli sci nei pressi del Lago Martini, in zona Prato Spilla nel comune di Monchio delle Corti, è stata messa in salvo dal Soccorso alpino dell’Emilia Romagna. A trovarla, verso mezzogiorno, sono stati tre tecnici del Saer che si trovavano in zona per scialpinismo. Allertato il 112, è intervenuto da Massa l'elisoccorso Pegaso 3 che ha recuperato la donna con il verricello e la ha trasportata all'ospedale della città toscana. Il compagno è stato riaccompagnato dai volontari alla propria auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

