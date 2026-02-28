Spalletti sconvolto dopo il ko col Galatasaray | ha lasciato Torino per ritrovare lucidità Spunta il retroscena

Dopo la sconfitta contro il Galatasaray, l’allenatore ha lasciato Torino e si è allontanato dal team. Si parla di una fuga per trovare tranquillità e riflettere sull’accaduto. Il retroscena rivela che la decisione è stata presa in modo repentino, senza comunicazioni ufficiali, e si è concentrato sulla volontà di ricaricare le energie.

Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Camolese: «Per Baroni difficoltà tecniche e ambientali. D’Aversa? Ecco cosa gli servirà! E vi racconto il mio ricordo di Superga» – ESCLUSIVA Verona, Sammarco: «Dispiace, oggi la squadra ha dato tutto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti sconvolto dopo il ko col Galatasaray: ha lasciato Torino per ritrovare lucidità. Spunta il retroscena Leggi anche: Spalletti stravolto dopo il Galatasaray: ha voluto lasciare Torino. Il retroscena Cagliari Juve, Spalletti rincuora tutti dopo il ko di sabato sera: ha spronato così il suo gruppo. Retroscena dalla ContinassaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Una raccolta di contenuti su Spalletti sconvolto. Temi più discussi: Osimhen con la maglia del Napoli, Spalletti 'sconvolto' e l'orsetto bianconero con il miele: social scatenati dopo l'eliminazione della Juve dalla Champions; Osimhen segna e non esulta: il gesto per Spalletti spiegato in diretta tv; Felipe Melo, che attacco ai tifosi della Juve: Zitti e andate a casa a dormire!; Osimhen si inchina a Del Piero: il siparietto scatena i tifosi della Juve sui social. Spalletti stravolto dopo il Galatasaray: ha voluto lasciare Torino. Il retroscenaSpalletti stravolto dopo il Galatasaray: ha voluto lasciare Torino per ricaricarsi psicologicamente. Il retroscena post Champions L’amara eliminazione contro il Galatasaray ha lasciato ferite profonde ... juventusnews24.com Osimhen con la maglia del Napoli, Spalletti 'sconvolto' e l'orsetto bianconero con il miele: social scatenati dopo l'eliminazione della Juve dalla ChampionsI bianconeri di Spalletti all'Allianz Stadium vincono 3-1 contro il club turco ai supplementari, ma il risultato non basta per qualificarsi agli ottavi (visto il ko all'andata per 5-2): il web è pieno ... corrieredellosport.it La richiesta clamorosa di Spalletti ad Elkann: nuovo centravanti per la Juve e due TOP PLAYER DI CHI SI TRATTA https://bit.ly/40wVnSK - facebook.com facebook