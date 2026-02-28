Spalletti lascia Torino dopo la sconfitta | il retroscena sulla fuga per ritrovare lucidità

Dopo la sconfitta contro il Galatasaray, l’allenatore ha deciso di lasciare Torino. La decisione è stata presa per permettere di recuperare lucidità e concentrazione. La partita ha avuto un impatto significativo e ha portato a questa scelta immediata. Spalletti ha quindi intrapreso un percorso diverso per ristabilire la propria serenità.

La sconfitta contro Galatasaray ha lasciato un segno tangibile nell'ambiente e ha spinto Spalletti a una scelta personale per ritrovare equilibrio, concentrazione e energie mentali. Un periodo di quiete, breve ma rigenerante, volto a rimettere ordine tra emozioni e pensieri in vista del rush finale della stagione. Al ritorno a Torino, il peso psicologico era evidente. Dopo la partita, Spalletti ha preferito non parlare ai cronisti, lasciando a Giorgio Chiellini l'onere di aprire i microfoni. Una scelta che si è ripetuta anche in vista della conferenza odierna, quando a prendere parola è stato Pierre Kalulu. Questi segnali indicano una gestione attenta delle energie comunicative in momenti delicati della stagione, come nella preparazione della sfida successiva contro l'Inter, quando fu Locatelli a intervenire.