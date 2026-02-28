La commissione speciale del Consiglio regionale ha visitato una casa circondariale dove ha rilevato un sovraffollamento evidente e una carenza di agenti di polizia penitenziaria. La situazione all’interno dell’istituto evidenzia spazi insufficienti e condizioni di vita difficili per i detenuti. Durante l’ispezione sono stati notati numerosi problemi legati alla gestione e alla sicurezza dell’edificio.

Situazione preoccupante quella che la commissione speciale “Tutela dei diritti delle persone private dalla libertà personale e condizioni di vita e di lavoro negli istituti penitenziari“ del Consiglio regionale ha trovato all’interno della casa circondariale. L’incontro organizzato dalla presidente Alessia Villa (FdI) ha raccolto la sollecitazione del consigliere di Lombardia Ideale Alessandro Cantoni. "Sono 800 i detenuti – ha detto Cantoni che non appartiene alla commissione, ma ha voluto conoscerne la realtà – su una capienza reale di 530535. Solo 190 gli agenti, dei quali 180 operativi, a fronte di un organico di 220. Con un tale sovraffollamento mancano spazi e spesso i reclusi non sanno come passare la giornata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sovraffollato e senza agenti. Vita in carcere senza spazio

Balli proibiti al Macaco: "Locale sovraffollato e senza autorizzazioni". Denunciati i titolaridi Lorenzo Muccioli Dopo i fatti di Crans-Montana, dove la notte di Capodanno si è trasformata in una tragedia con 40 vittime e centinaia di feriti...

Suicidio in carcere a Mammagialla: detenuto trovato senza vita in infermeriaEnnesimo dramma della disperazione quello che si è consumato nelle scorse ore all’interno della casa circondariale Nicandro Izzo di Viterbo.

Aggiornamenti e notizie su Sovraffollato.

Temi più discussi: Sovraffollato e senza agenti. Vita in carcere senza spazio; Sabbione, notte di furia nel carcere sovraffollato: agenti sotto assedio, devastata la media sicurezza; Oltre 50 detenuti in più: Dai politici solo annunci; Dj set, balli e musica a tutto volume senza autorizzazioni. Denunciato il titolare di un ristorante.

Festa abusiva di martedì grasso, sequestrato un locale sovraffollato nel PadovanoLa Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova, con la Squadra Mobile e i Vigili del Fuoco, hanno sequestrato un circolo privato a Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) dove era in ... ansa.it

Carcere sovraffollato. Detenuti oltre il limite: Spazi riorganizzati e chiesti più agentidi Francesco ZuppiroliC’è un numero per ogni carcere. Un numero che indica la capienza tollerabile della casa circondariale in relazione ai limiti di spazio a disposizione per detenuto, scolpiti nei ... ilrestodelcarlino.it

DUE PICCINE FAVOLOSE, BELLE DA IMPAZZIRE, SONO RINCHIUSE CON I LORO FRATELLINI IN UN CANILE SOVRAFFOLLATO DELLA SICILIA CUCCIOLE MAGNIFICHE DI TAGLIA MEDIO ABBONDANTE, HANNO DUE MESI APPENA E CERC - facebook.com facebook