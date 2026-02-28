Sospetta brucellosi Consiglio di Stato blocca abbattimento bufale in azienda casertana
Il Consiglio di Stato ha deciso di bloccare temporaneamente l’abbattimento delle bufale in un’azienda in provincia di Caserta, sospettata di brucellosi. La decisione arriva in seguito a un ricorso presentato dall’azienda contro un’ordinanza del Tar Campania, che a gennaio aveva confermato l’ordine di abbattimento totale dei capi bufalini emesso dall’Asl Caserta.
Lo scorso gennaio, un’ordinanza del Tar Campania aveva confermato l’ordine di abbattimento totale dei capi bufalini, emanato dall’Asl Caserta nei confronti dell’Azienda Agricola Diana. Ma ieri il Consiglio di Stato (sezione terza) ha sospeso il provvedimento, accogliendo il ricorso cautelare della ditta casertana (assistita dall’avvocato Mario Caliendo). Una vicenda originata dall’ispezione dell’Asl nell’azienda, a dicembre scorso. Il verbale riportava una qualifica di “non indenne per brucellosi”, rilevando “una non conformità per 4 capi sieropositivi inviati al macello”, risultando “gravidi (30-45 giorni), in violazione del divieto di fecondazione in allevamenti infetti“. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
