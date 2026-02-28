Sospensione Winner League | dove giocheranno Maccabi e Hapoel in Eurolega?

La regular season della Winner League 2025-26 è stata temporaneamente sospesa a causa del peggioramento delle condizioni di sicurezza nella regione. In seguito a questa decisione, le squadre Maccabi e Hapoel si preparano a competere in Eurolega, dove hanno confermato la partecipazione. La sospensione riguarda esclusivamente la competizione nazionale, mentre le squadre continueranno a giocare nelle competizioni europee.

Una sospensione temporanea della regular season della Winner League 2025-26 è stata decisa a seguito dell'aggravarsi della situazione di sicurezza nella regione. La misura richiama episodi simili della scorsa stagione, quando le tensioni hanno impedito l'assegnazione di un titolo. L'obiettivo prioritario è la protezione di giocatori e tifosi, garantendo condizioni adeguate per la prosecuzione della competizione. La decisione è stata protocol­lata in coordinamento con il Comando del Fronte Interno, con la priorità alla protezione di giocatori e tifosi. La sospensione riguarda le gare in programma nel periodo di riferimento, in attesa di condizioni ritenute Sicure per la ripresa della stagione.