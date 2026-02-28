Sorteggio Roma l’analisi | dal tabellone completo al derby europeo ancora

Il sorteggio di Roma ha definito il percorso nelle competizioni europee, portando la squadra fino alla finale di Istanbul. Sono stati stabiliti gli avversari e le fasi di qualificazione, mentre si delineano anche gli incontri del derby europeo. Il processo si è concluso con la creazione del tabellone completo, che guiderà le prossime sfide della squadra nelle competizioni continentali.

Con un'occhiata al tabellone e alla storia della Roma nei derby italiani in Europa. Ora è il turno del Bologna nel percorso verso Istanbul. L'ultimo sorteggio della stagione ha delineato il tabellone di Europa League fino all'atto finale di Istanbul. La Roma, testa di serie numero 8, giocherà il ritorno con il Bologna in casa così come nell'eventuale semifinale: i quarti invece vedranno la sfida di andata all'Olimpico. Genk – reduce dalla qualificazione riagguantata al supplementare contro un'ottima Dinamo Zagabria – o Bologna – vincente di misura, come all'andata, per 1-0 contro il Brann.