Sora conclusi i lavori di potenziamento nell' area industriale | infrastrutture più sicure ed efficienti per le imprese

A Sora sono stati completati i lavori di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture nell’area industriale. Le nuove strutture migliorano la sicurezza e l’efficienza per le imprese locali. L’intervento, che riguarda l’intero agglomerato produttivo, si è concluso nelle ultime settimane e rappresenta un passo importante per lo sviluppo economico della zona.

Un traguardo strategico per lo sviluppo economico del territorio: sono giunti al termine i lavori di riqualificazione e potenziamento infrastrutturale a servizio dell'agglomerato produttivo di Sora. L'intervento, atteso da tempo, ha permesso di ammodernare le reti e i servizi di supporto, garantendo maggiore funzionalità, efficienza e sicurezza alle realtà imprenditoriali insediate. Le opere, di natura tecnica e strutturale, si sono concentrate sull'adeguamento delle infrastrutture per assicurare la piena operatività delle aziende.

