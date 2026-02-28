Questa mattina a Firenze, il presidente della regione ha partecipato a un sopralluogo nel tunnel che passa sotto l’Arno, collegando la pescaia di San Niccolò con la Zecca Vecchia. Durante l’ispezione, ha annunciato un finanziamento di 7,5 milioni di euro per l’opera. Il tunnel rappresenta un collegamento importante nel centro storico, e l’intervento mira a migliorare la viabilità della zona.

FIRENZE – Il presidente Giani ha presenziato questa mattina (28 febbraio) al sopralluogo al tunnel che a Firenze sottoattraversa l’Arno dalla pescaia di San Niccolò verso la Zecca Vecchia. “Si tratta di un tratto di circa 350 metri – spiega il presidente Giani – situato circa 5 metri sotto il letto del fiume e oggi completamente invaso dall’acqua. Ai sommozzatori livornesi della società Subsea, chiediamo di individuare dove sono le falle che hanno riempito d’acqua il tunnel e compiere una valutazione su cosa occorra fare per renderlo impermeabile e permetterne la fruizione da parte dei cittadini. È infatti innegabile l’interesse che questo manufatto, reso accessibile e percorribile a piedi, può rappresentare dal punto di vista museale, storico e turistico”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sopralluogo al tunnel sotto l’Arno, Giani promette 7,5 milioni di euro

I sub nel tunnel sotto l’Arno. Indagini a caccia della falla. C’è il team della ConcordiaUna squadra di sommozzatori ispezionerà la pancia del tunnel che scorre dentro l’Arno e lega la riva di piazza Piave al rione di San Niccolò.

Tunnel della secante chiuso al traffico di notte per lavori. Investimento da due milioni di euroAnas, al fine di migliorare i livelli di servizio delle infrastrutture in gestione, ha programmato l’avvio dei lavori di miglioramento funzionale...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sopralluogo.

Temi più discussi: Scomparsa giudice Adinolfi, sopralluogo dei vigili del fuoco: pali metallici per puntellare il tunnel sotterraneo; Casa del Jazz, nel bunker dei misteri spunta un altro muro; Galleria Le Chiavi. Finalmente la riapertura. Di notte resta chiusa; Casa del Jazz, aperto un varco nella volta del tunnel: i tecnici si calano e trovano un altro muro più moderno.

Scomparsa giudice Adinolfi, sopralluogo dei vigili del fuoco: pali metallici per puntellare il tunnel sotterraneoSecondo alcune testimonianze a metà del tunnel, collegato con le catacombe antiche, ci sarebbe un muro che dovrà essere oggetto di rilievi ... roma.corriere.it

Casa del Jazz, aperto un varco nella volta del tunnel: i tecnici si calano e trovano un altro muro più modernoI vigili del fuoco hanno praticato un foro sul soffitto della galleria collegata alle catacombe antiche. L'ok della Soprintendenza speciale e le prossime operazioni per capire cosa ci sia dietro la pa ... roma.corriere.it

Sopralluogo del ministro dei Trasporti Matteo Salvini sul luogo del deragliamento del tram a Milano. “L’ipotesi più probabile è il malore del conducente, ma ora il pensiero va ai 16 feriti e alle loro famiglie”, ha dichiarato, invitando alla cautela prima di individuar - facebook.com facebook

Sono tornata oggi a Niscemi per un nuovo sopralluogo nelle aree colpite dalla frana, per incontrare i cittadini e dare risposte concrete alla comunità duramente colpita da questa emergenza. Lo Stato c’è. x.com