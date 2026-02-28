Sono qui per godermela non solo per me ma per tutte le persone che hanno sofferto | le parole di Bianca Balti a Sanremo 2026

Durante il festival di Sanremo 2026, Bianca Balti ha dichiarato di essere presente per godersi l’esperienza non solo per sé stessa, ma anche per tutte le persone che hanno sofferto. La modella ha mostrato un sorriso contagioso e una presenza fisica che trasmette una storia di rinascita, prima ancora di pronunciare parole. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

Raggiante in un abito rosa di Valentino, la supermodella torna all'Ariston su invito di Carlo Conti a un anno dalla co-conduzione affrontata durante le terapie Un sorriso contagioso e una fisicità che racconta, prima ancora delle parole, una storia di rinascita. Bianca Balti ha illuminato la quarta serata del Festival di Sanremo scendendo le scale dell'Ariston avvolta in un elegante abito lungo rosa di Valentino, impreziosito da ampie maniche a sbuffo dorate. Un ritorno fortemente voluto dal direttore artistico Carlo Conti, che l'ha invitata nuovamente sul palco a un anno esatto di distanza da quella toccante co-conduzione affrontata nel pieno della sua battaglia contro la malattia. Come da tradizione, la quarta serata del Festival di Sanremo è dedicata alle cover: i 30 Big in gara si esibiscono insieme agli ospiti,...