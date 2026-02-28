Sonic – Il film | tutto quello che c’è da sapere

Stasera, sabato 28 febbraio 2026, alle 21:20 su Italia 1 viene trasmesso Sonic – Il film, uscito nel 2020 e diretto da Jeff Fowler. Il film è tratto dal franchise videoludico Sonic della SEGA e ha come protagonisti principali un riccio blu e un poliziotto. La pellicola è stata prodotta e distribuita in molte nazioni, attirando l’attenzione di un vasto pubblico.

Questa sera, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Sonic – Il film (Sonic the Hedgehog), film del 2020 diretto da Jeff Fowler, basato sul popolare franchise videoludico Sonic della SEGA. Il film, una co-produzione giapponese-statunitense interpretata da Ben Schwartz, Jim Carrey, James Marsden e Tika Sumpter, segue il riccio blu Sonic che, assistito dallo sceriffo Tom Wachowski, cerca di sfuggire al governo e fermare il diabolico Dr. Robotnik. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Il giovane riccio antropomorfo blu Sonic è costretto ad abbandonare il suo mondo natale da bambino e a rifugiarsi sulla Terra per sfuggire a coloro che vorrebbero sfruttare i suoi misteriosi poteri, grazie ai quali è in grado di controllare l’elettricità e amplificare a dismisura la sua già incredibile velocità. 🔗 Leggi su Tpi.it

