Sofia Goggia e il ricordo di Milano Cortina | Prezzi folli degli hotel Poi svela il dramma di Vonn

Sofia Goggia ha ripreso a gareggiare in Coppa del Mondo di sci dopo aver conquistato il bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina. Recentemente, ha commentato i prezzi elevati degli hotel durante l'evento e ha condiviso anche il dramma vissuto da Vonn. La campionessa italiana ha espresso le sue impressioni e le difficoltà incontrate nel corso della manifestazione.

Sofia Goggia è ripartita alla grande in Coppa del Mondo di sci, dopo essersi lasciata alle spalle le Olimpiadi di Milano Cortina in cui ha vinto il bronzo in discesa libera. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sofia Goggia bronzo a Cortina in un clima surreale: “L’attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato”Sofia Goggia è nella storia dello sci e dello sport mondiale dopo aver vinto la medaglia di bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Milano... Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina. Dramma Vonn, caduta e infortunio(Adnkronos) – Sofia Goggia medaglia di bronzo nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi 8 febbraio. Altri aggiornamenti su Sofia Goggia. Temi più discussi: GOGGIA E’ ANCORA SUL PODIO! SOFIA TERZA NELLA DISCESA DI SOLDEU, VITTORIA SUTER; Sofia Goggia: Molti si aspettavano di più, ma ho fatto qualcosa di storico; Olimpiadi, Sofia Goggia a RTL 102.5: Gigante prova difficile, sentivo le urla di Vonn, tutti si aspettavano di più da me ma ho dato tutto; Sofia Goggia: Alle Olimpiadi ho dato tutto. Le parole su Brignone e il retroscena su Mattarella. Sofia Goggia e il ricordo di Milano Cortina: Prezzi folli degli hotel. Poi svela il dramma di VonnSofia Goggia è ripartita alla grande in Coppa del Mondo di sci, dopo essersi lasciata alle spalle le Olimpiadi di Milano Cortina in cui ha vinto il bronzo ... fanpage.it Sofia Goggia sul podio a Soldeu: ottimo terzo posto in discesa liberaLa bergamasca non è perfetta nella prima metà di gara, ma recupera e con un ottimo quarto intermedio raccoglie punti importanti ... bergamonews.it Nel tardo pomeriggio di ieri, dopo essermi imbattuto in una lunga serie di epiteti e critiche gratuite rivolte a Sofia Goggia per via del terzo posto ottenuto nella discesa di Soldeu, mi è parso doveroso evidenziare i meriti sportivi dell’atleta proponendo una grafic - facebook.com facebook Sofia Goggia torna sul podio di Coppa del Mondo, è il quinto della sua stagione #SciAlpino #AlpineSkiing #Goggia x.com