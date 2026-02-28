Sofia Goggia e il ricordo di Milano Cortina | Prezzi folli degli hotel Poi svela il dramma di Vonn

Sofia Goggia ha ripreso a gareggiare in Coppa del Mondo di sci dopo aver conquistato il bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina. Recentemente, ha commentato i prezzi elevati degli hotel durante l'evento e ha condiviso anche il dramma vissuto da Vonn. La campionessa italiana ha espresso le sue impressioni e le difficoltà incontrate nel corso della manifestazione.

Sofia Goggia bronzo a Cortina in un clima surreale: “L’attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato”Sofia Goggia è nella storia dello sci e dello sport mondiale dopo aver vinto la medaglia di bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Milano...

Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina. Dramma Vonn, caduta e infortunio(Adnkronos) – Sofia Goggia medaglia di bronzo nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi 8 febbraio.

