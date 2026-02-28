Il governo iraniano ha inviato messaggi di testo ai circa nove milioni di residenti di Teheran, invitandoli ad abbandonare la città e a mantenere la calma. Questa comunicazione arriva in seguito agli attacchi coordinati di Israele e Stati Uniti contro obiettivi in Iran. L’ordine di lasciare la capitale è stato trasmesso tramite sms ufficiali, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.

Il governo iraniano ha invitato gli abitanti di Teheran a lasciare la capitale “mantenendo la calma”, dopo gli attacchi congiunti di Israele e Stati Uniti. “In considerazione delle operazioni congiunte condotte dagli Stati Uniti e dal regime sionista contro Teheran e alcune grandi città, spostatevi, se possibile e mantenendo la calma, verso altre località”, hanno scritto le autorità in un SMS inviato ai telefoni degli iraniani e visionato dall’Afp. Le immagini che arrivano dalla capitale iraniana mostrano auto bloccate lungo le strade di Teheran, con traffico intenso sulle arterie principali dopo l’ondata di attacchi di oggi da parte di Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sms del governo iraniano ai 9 milioni di residenti a Teheran: “Abbandonate la città”

“Andatevene da Teheran”: sms ai cittadini del governo iraniano. Ed è caos: code nei supermercati e per la benzinaTeheran, 28 febbraio 2026 - Paura e smarrimento a Teheran dopo l’attacco congiunto di Israele e Usa, mentre il governo iraniano sta invitando gli...

Leggi anche: Usa e Israele attaccano l'Iran, dubbi sulla sorte di Khamenei ma la tv di Stato: «A breve un discorso». Sms agli abitanti di Teheran:«Lasciate la città». Esplosioni a Dubai | Chi è l'ayatollah

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sms del.

Temi più discussi: Iran, sms anonimo arriva sui cellulari: Trump è un uomo d'azione. Aspettate e vedrete; Iran, tornano le proteste. E spunta un sms misterioso ai manifestanti: Trump uomo d'azione. Aspettate; Israele e Usa attaccano l'Iran, Teheran risponde con missili sulle basi nel Golfo. L’sms agli iraniani: Lasciate la capitale. Esplosioni anche a Tel Aviv; SMS anonimo in Iran avverte: Trump è un uomo d’azione, vedrete. Cresce la tensione con Occidente.

Andatevene da Teheran: sms ai cittadini del governo iraniano. Ed è caos: code nei supermercati e per la benzinaDirigetevi, se possibile e mantenendo la calma, verso altre località. La paura è accompagnata anche da una sorta di euforia in quella parte della popolazione fiduciosa che un intervento diretto di I ... msn.com

Usa e Israele attaccano l’Iran, giallo su Khamenei. Sms ad abitanti Teheran: lasciate la cittàTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com

Prossimo appuntamento con il Mercatino del Riuso, sabato 20 aprile, dalle ore 10. Vi aspettiamo!! Per info e prenotazioni rivolgersi a: [email protected] - facebook.com facebook