SmackDown 27.022026 L’ultimo biglietto per la Chamber

Sul palco del KFC Yum! Center di Louisville si è svolto l'ultimo episodio di SmackDown prima dell’evento Chamber, trasmesso il 27 febbraio 2026. La serata ha visto protagonisti vari lottatori, con incontri e confronti che hanno preparato il terreno per il pay-per-view. La puntata ha incluso diverse sfide e momenti di tensione tra i wrestler presenti.

Benvenuti all’analisi di SmackDown, andato in scena dal KFC Yum! Center di Louisville, Kentucky. Una puntata caotica e imprevedibile a ventiquattr’ore da Elimination Chamber, con l’attacco a Jey Uso che scatena una corsa all’ultimo posto disponibile nel match maschile e un cambio titoli femminile di coppia nel main event della prima serata. Lo show si apre con immagini concitate nel backstage: Jey Uso, vittima di un’aggressione, viene caricato in ambulanza sotto gli occhi di Nick Aldis, Cody Rhodes e altri wrestler. Jacob Fatu accompagna Jey in ambulanza urlando ad Aldis di scoprire chi sia stato il responsabile. Trick Williams si avvicina ad Aldis e dice “un uomo fuori, ne restano altri quattro”, provocando la reazione di Je’Von Evans che lo affronta verbalmente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - SmackDown 27.02.2026 L’ultimo biglietto per la Chamber Ultimo SmackDown prima della Elimination Chamber: match e anticipazioniIn questa occasione la WWE propone una nuova puntata di SmackDown al KFC Yum! Center di Louisville, offrendo una serata ricca di incontri rilevanti... SmackDown 02.01.2026 Ricomincio da 3 (ore)Benvenuti all’analisi di SmackDown, andato in scena questa settimana dal KeyBank Center di Buffalo, New York. Altri aggiornamenti su SmackDown. Temi più discussi: SmackDown 27-02-2026 – Anteprima; WWE: Risultati WWE SmackDown 27-02-2026; WWE: Risultati WWE SmackDown 27-02-2026; SmackDown Report 27-02-2026 – WWE. WWE: Risultati WWE SmackDown 27-02-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di SmackDown prima della WWE, lo show WWE si tiene in Louisiana ... spaziowrestling.it WWE SmackDown Results, Winners And Highlights On Feb. 27, 2026WWE SmackDown results, winners and highlights on the night before WWE Elimination Chamber 2026 in Chicago, Ill. forbes.com STANOTTE, i partecipanti al Men’s Elimination Chamber Match si incontreranno a WWE SmackDown! Scopri la preview tinyurl.com/3bfn4p66 Non perderti il nuovo episodio dello show live con commento in italiano, a partire dalle 2:00 su discovery+! #Disco - facebook.com facebook . @giulia0221g affronta @RheaRipley_WWE a #SmackDown! Non perderti l'episodio dello show con commento in italiano in onda dalle 23:15 o in replica domenica dalle 10:30 su @dmaxitalia! x.com