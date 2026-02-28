Slittino Italia ancora vincente e in Coppa del Mondo | Voetter-Oberhofer vincono a St Moritz

A St. Moritz si sono svolte le gare di slittino, con le campionesse olimpiche Andrea Voetter e Marion Oberhofer che hanno conquistato la vittoria nel doppio femminile. Le atlete italiane sono rimaste sul podio dopo aver completato la gara, confermando la loro presenza in Coppa del Mondo. La competizione si è svolta il 28 febbraio 2026 nella località svizzera.

Le Azzurre sul primo gradino ancora, dopo le Olimpiadi. Secondi Ivan Nagler e Fabian Malleier nella gara maschile St. Moritz, 28 febbraio 2026 – Non scendono dal podio e dal primo gradino del podio le campionesse olimpiche, del doppio femminile dello slittino, Andrea Voetter e Marion Oberhofer. A seguito della super medaglia d’oro avuta alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (leggi qui), le Azzurre si prendono un grande successo al ritorno in Coppa del Mondo. Scendono in gara sul budello di St. Moritz e aggiungono un trionfo nel circuito iridato. Il tempo della glora è quello di 1’48"506 e si impongono anche in Svizzera. Seconde le tedesche Elisa-Marie Storch e Pauline Patz a 595 millesimi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

