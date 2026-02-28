Skicross | Deromedis manca la semifinale a Kopaonik Howden vince e vola in classifica generale

Durante la gara di skicross a Kopaonik, in Serbia, Simone Deromedis non è riuscito ad accedere alla semifinale e si è fermato ai quarti di finale durante la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. In questa stessa competizione, Howden ha conquistato la vittoria e si è portato in testa alla classifica generale. La gara si è svolta nel weekend, coinvolgendo numerosi atleti del circuito internazionale.

Altra giornata non positiva per il Campione Olimpico in Serbia. Simone Deromedis è uscito di scena ai quarti di finale in occasione della gara-2 valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità skicross, andata in scena questo weekend in quel di Kopaonik. L'azzurro, fresco della meravigliosa medaglia d'oro conquistata a Milano Cortina 2026, si è infatti piazzato soltanto al terzo posto nella sua batteria, dove ha dovuto battagliere con avversari rognosi del calibro di Alex Fiva e Florian Wilmsmann. Proprio il tedesco si è reso artefice di un sorpasso molto audace sul nativo di Trento, attivando così lo svizzero, anche lui passato davanti.